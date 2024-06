Résultat des européennes à Baixas : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Baixas, le scrutin est en cours. Avec ses 2 727 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 148 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (74,23 %) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 45 073 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. En conclusion, Baixas incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

09:30 - Abstention à Baixas : quelles perspectives pour les élections européennes ?

À Baixas, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,3% au premier tour. Au second tour, 51,56% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Baixas pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,58% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 24,23% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.