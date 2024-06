Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Estève fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,44% lors du vote européen et Marine Le Pen 34,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Estève : perspectives électorales

Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Estève est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 550 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 967 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 15,02 % des résidents sont des enfants, et 34,69 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Saint-Estève accueille une communauté diversifiée, avec ses 329 résidents étrangers, soit 2,83% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 632,51 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Estève, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.