Résultat des européennes à Ballots : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - À Ballots, une liste RN favorite ? Le score en faveur de la liste Bardella sera une des clés au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. En regardant la progression du RN prédite par les enquêtes d'opinion au niveau national pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait se situer à près de 40% à Ballots. Un verdict qui concorde avec les points déjà grattés par le mouvement dans la ville entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Ballots ? Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un précédent instructif au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant score pour le RN à Ballots. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 25,24% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription de la zone. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 32,36% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 30,16% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,59%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 54,66% devant Marine Le Pen (45,34%).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Ballots Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Ballots, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 25,38% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,1% et Yannick Jadot à 10,8%. Ce sont alors 101 électeurs qui l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Ballots : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Ballots, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,81%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (77,48%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Avec ses 12,05% d'agriculteurs pour 1 317 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,99%) et le nombre de résidences HLM (8,11% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Ballots mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,07% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Ballots ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Ballots, 70,96% des votants avaient voté. Au cours des élections passées, les 1 349 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, 48,61% des personnes en capacité de participer à une élection à Ballots avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 38,99% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Ballots sont lancées L'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux de participation à Ballots. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Ballots (53350). Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,8% des votants de la localité, contre un taux de participation de 77,73% au deuxième tour, soit 726 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.