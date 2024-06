Résultat des européennes à Banassac-Canilhac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les supporters de la coalition de gauche font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 6,24% à Banassac-Canilhac, contre 16,01% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Banassac-Canilhac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,87% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,66% pour Yannick Jadot, 1,55% pour Fabien Roussel et 1,13% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Banassac-Canilhac ? Indicateur clé pour ce dimanche : Banassac-Canilhac compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,11% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Banassac-Canilhac ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. La communauté électorale de Banassac-Canilhac s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022 puisque la patronne du RN prenait la tête avec 23,1% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,79% contre 54,21%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 11,73% des suffrages sur place, contre 29,87% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,79%).

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience pleine d'enseignements Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN portée par Bardella qui s'affichait en tête des européennes il y a cinq ans à Banassac-Canilhac, avec 29,11% des votes exprimés, soit 140 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 16,01% et François-Xavier Bellamy avec 9,77%.

11:45 - Banassac-Canilhac : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Banassac-Canilhac comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 072 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 91 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (38,21 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 34,4% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 37,1% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 405,47 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Banassac-Canilhac manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Banassac-Canilhac Au cours des précédentes élections, les 1 108 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, parmi les 508 inscrits sur les listes électorales à Banassac-Canilhac, 40,02% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 54,38% en 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Banassac-Canilhac, 59,72% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Banassac-Canilhac À Banassac-Canilhac, l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,49% des votants de la ville. La participation était de 83,64% au premier tour, ce qui représentait 731 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,7% au premier tour. Au deuxième tour, 53,76% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Banassac-Canilhac ? Les jeunes expriment souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?