En direct

19:14 - À Banyuls-sur-Mer, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,24% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 7,22% à Banyuls-sur-Mer, contre 19,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Banyuls-sur-Mer ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. On remarque que Banyuls-sur-Mer compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,19% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Banyuls-sur-Mer ? Banyuls-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,13%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 24,38% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,97% contre 53,03%. Le RN ratait aussi la première marche à Banyuls-sur-Mer par la suite, lors des élections législatives, avec 24,91% au premier tour, contre 25,92% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Banyuls-sur-Mer Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 565 électeurs de Banyuls-sur-Mer avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait ainsi 27,19% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19,2% et Yannick Jadot à 12,7%.

11:45 - Banyuls-sur-Mer et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Banyuls-sur-Mer mettent en lumière des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 21% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,14%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (61,62%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2003,93 euros par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 926 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,37%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (15,43%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 51,11%, comme à Banyuls-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Banyuls-sur-Mer : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Y aura-t-il une hausse de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,12%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 2 192 personnes aptes à participer à une élection à Banyuls-sur-Mer avaient pris part au scrutin (soit 59,57%), à comparer avec une participation de 50,88% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Banyuls-sur-Mer : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Banyuls-sur-Mer ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,62% au premier tour. Au second tour, 49,88% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Banyuls-sur-Mer ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 24,25% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.