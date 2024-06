En direct

19:09 - Qui va bénéficier des 16,69% de la Nupes à Argelès-sur-Mer ? Une autre question de ces élections européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,69% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,66% à Argelès-sur-Mer, contre 19,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Argelès-sur-Mer, une liste Bardella favorite ? La part des électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces européennes au niveau local, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Argelès-sur-Mer semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Quelques résultats à retenir Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un très gros résultat pour le RN à Argelès-sur-Mer. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 31,54% au 1er round avant un formidable 55,46% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,67% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,78% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,37%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,02%, devant Emmanuel Macron à 44,98%.

12:45 - 33,73% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Argelès-sur-Mer Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. 33,73% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,8% et Yannick Jadot à 9,36%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi pas moins de 1794 électeurs d'Argelès-sur-Mer.

11:45 - Comment la composition démographique d'Argelès-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population d'Argelès-sur-Mer sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 22% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 23,26%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (62,33%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (30,22%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5 086 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,76%) et le nombre de résidences HLM (4,1% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 62,75%, comme à Argelès-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Argelès-sur-Mer : retour sur la participation aux dernières européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,68% dans la commune d'Argelès-sur-Mer, contre un taux d'abstention de 50,78% lors des élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Election à Argelès-sur-Mer : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Argelès-sur-Mer, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux de participation. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,58% au sein de la commune. La participation était de 75,9% au premier tour, c'est-à-dire 7 749 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,67% au premier tour et seulement 48,28% au second tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait pousser les citoyens d'Argelès-sur-Mer à s'intéresser plus fortement du scrutin.