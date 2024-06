Résultat des européennes à Bar-sur-Aube : l'élection 2024 en direct

En direct

19:14 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Bar-sur-Aube ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,03% à Bar-sur-Aube, contre 17,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Bar-sur-Aube, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,67% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,49% pour Yannick Jadot, 2,69% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont décider les habitants de Bar-sur-Aube ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes sera très scruté. On remarque que Bar-sur-Aube compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,81% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,32% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Bar-sur-Aube Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Bar-sur-Aube. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 31,71% au 1er round avant un formidable 52,31% au 2e (Bar-sur-Aube n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,32% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,81%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 51,19%, devant Emmanuel Macron à 48,81%.

12:45 - 34,81% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Bar-sur-Aube Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 519 votants de Bar-sur-Aube avaient été séduits par la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, attirait 34,81% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,84% et François-Xavier Bellamy à 10,46%.

11:45 - Démographie et politique à Bar-sur-Aube, un lien étroit Quel impact aura la population de Bar-sur-Aube sur les résultats des élections européennes ? Avec 38,77% de population active et une densité de population de 305 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 22,64% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 584 €/an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,78% et d'une population étrangère de 10,64% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Bar-sur-Aube mettent en avant une diversité de qualifications, avec 48,51% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières élections européennes à Bar-sur-Aube Au fil des précédentes élections, les 4 948 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,39% au sein de Bar-sur-Aube (Aube). Le taux d'abstention était de 60,7% il y a dix ans. Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bar-sur-Aube : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Bar-sur-Aube ? La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre israélo-palestinien sont notamment en mesure de faire augmenter la participation à Bar-sur-Aube. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 062 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 33,19% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 33,77% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.