Résultat des européennes à Barbaste : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Barbaste ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 7,08% à Barbaste, contre 16,75% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Barbaste, le binôme Nupes avait en effet glané 24,96% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Barbaste Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Barbaste semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville.

15:02 - Avantage Rassemblement à Barbaste ? Le résultat du plus récent scrutin peut sembler un élément intéressant au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à Barbaste. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 31,69% au premier tour avant un formidable 57,30% au deuxième sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un score plus élevé aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente. La cheffe du parti avait accumulé 28,09% au 1er tour et 56,65% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Barbaste, à 31,09%, soit 180 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 16,75% et Yannick Jadot à 8,81%.

11:45 - Élections européennes à Barbaste : un éclairage démographique Quel portrait faire de Barbaste, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 493 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 927 foyers fiscaux. Dans la ville, 13,99 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 10,73 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 38,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 34,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 846,97 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Barbaste montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Barbaste : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins européens ? A l'occasion des européennes 2019, sur les 613 inscrits sur les listes électorales à Barbaste, 44,22% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 45,35% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Barbaste À Barbaste, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,86% au premier tour et seulement 53,29% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,81% dans la ville. La participation était de 81,47% au premier tour, c'est-à-dire 923 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.