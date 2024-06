Résultat des européennes à Barcelonne-du-Gers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Barcelonne-du-Gers pour ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 11,77% à Barcelonne-du-Gers, contre 24,21% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Barcelonne-du-Gers, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,56% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Bardella observés à Barcelonne-du-Gers Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national anticipée par les enquêtes d'opinion au niveau national pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 30% à Barcelonne-du-Gers. Une estimation qui semble coller avec les électeurs déjà conquis par le parti dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Barcelonne-du-Gers ? Barcelonne-du-Gers avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,34%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 26,64% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 41,95% contre 58,05%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 23,78% au premier tour, contre 35,24% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 58,38% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Barcelonne-du-Gers en 2019 ? Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Barcelonne-du-Gers était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,21% des bulletins, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,91% et Raphaël Glucksmann avec 11,77%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Barcelonne-du-Gers : ce qu'il faut savoir La démographie et le profil socio-économique de Barcelonne-du-Gers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,59%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (69,88%) met en exergue le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,27%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 604 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,06%) et le nombre de résidences HLM (5,49% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Barcelonne-du-Gers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,34% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Barcelonne-du-Gers Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 643 personnes en âge de voter à Barcelonne-du-Gers, 36,34% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 48,77% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Barcelonne-du-Gers sont lancées L'un des facteurs essentiels de ces élections européennes sera le niveau d'abstention à Barcelonne-du-Gers. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 59,16% au premier tour et seulement 55,83% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Barcelonne-du-Gers ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 84,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 84,58% au premier tour, c'est-à-dire 850 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.