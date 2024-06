Résultat des européennes à Barenton : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Barenton pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 11,89% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait atteint 3,29% à Barenton, contre 24,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - À Barenton, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections du Parlement européen. A noter : Barenton fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,37% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Barenton ? Barenton avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,42%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 32,94% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 41,85% contre 58,15%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,19% au premier tour, contre 39,28% pour le binôme LREM. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Barenton il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Barenton, avec 29,37%, soit 116 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 24,3% et François-Xavier Bellamy à 10,13%.

11:45 - Dynamique électorale à Barenton : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Barenton sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,72%. Avec ses 10,32% d'agriculteurs pour 1 171 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,45%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,51%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Barenton mettent en avant une diversité de qualifications, avec 50,88% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Barenton : les chiffres clés Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Barenton, 58,93% des électeurs avaient voté. L'observation des résultats des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 449 personnes en âge de voter à Barenton, 53,39% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 40,04% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Barenton : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement l'abstention à Barenton. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,31% au premier tour. Au second tour, 48,81% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,42% dans la commune, contre un taux de participation de 77,42% au premier tour, c'est-à-dire 617 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.