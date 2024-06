En direct

19:22 - À Barneville-Carteret, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais Le candidat de gauche avait atteint 7,79% à Barneville-Carteret, contre 30,44% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Barneville-Carteret, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,75% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Barneville-Carteret avant les européennes Le résultat obtenu par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections des députés européens à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A noter : Barneville-Carteret fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,58% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 17,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Barneville-Carteret ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Barneville-Carteret lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,72%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 17,44%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 31,66% contre 68,34%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Barneville-Carteret quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,54% au premier tour, contre 39,68% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de suffrages, avec 65,23% sur l'unique circonscription recouvrant Barneville-Carteret.

12:45 - 30,44% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Barneville-Carteret Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 18,58%, Bardella avait été battu aux élections européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 30,44% des votes exprimés.

11:45 - Barneville-Carteret : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Barneville-Carteret peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 19% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 47,7% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 922 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 148 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,68%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 57,38%, comme à Barneville-Carteret, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Barneville-Carteret : ce qu'il faut savoir Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? En 2019, pendant les européennes, le taux de participation atteignait 58,74% des électeurs de Barneville-Carteret. Le taux de participation était de 49,8% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Barneville-Carteret, 63,4% des votants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Barneville-Carteret pour les élections européennes L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indéniablement l'abstention à Barneville-Carteret. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,69% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 22,2% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,51% au premier tour et seulement 46,76% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Barneville-Carteret ?