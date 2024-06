Résultat des européennes à Baron : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui va bénéficier des électeurs de la Nupes à Baron ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Baron, le binôme Nupes avait en effet glané 34,44% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,37% à Baron, contre 19,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Baron lors des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très observé pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale. Si au niveau national, les intentions de vote annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Résultat favorable au RN à Baron ? La commune de Baron avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême il y a deux ans. La leader du parti d'extrême droite prenait la tête avec 25,34% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,36% contre 56,64%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 21,78% des votes sur place, contre 34,44% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,33%).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 à Baron Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste poussée par Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Baron, avec 23,21% des voix exprimées (104 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,2% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,84%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Baron : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Baron mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 19,31% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 20,41% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 469 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,76%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,43%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,35% à Baron, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Baron : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 1 209 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 55,72% au sein de Baron, à comparer avec un taux de participation de 46,74% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Baron, 66,55% des électeurs avaient participé.

09:30 - La participation aux européennes à Baron Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Baron, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,46% au premier tour. Au second tour, 51,29% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Baron ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,03% des votants de la localité. L'abstention était de 23,33% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.