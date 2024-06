En direct

19:11 - À Barr, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Une autre interrogation de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,02% des voix dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,89% à Barr, contre 25,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Barr avant les européennes Les enquêtes d'opinion prévoient un RN à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque de 2019. Virtuellement, cette dynamique doit l'approcher de 30% à Barr, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Les électeurs de Barr plutôt favorables à Macron il y a deux ans Barr avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,65%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 31,68% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,66% contre 61,34%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Barr par la suite, lors des élections législatives, avec 15,34% au premier tour, contre 27,76% pour le binôme Ensemble !. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Barr Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Barr était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,66% des suffrages, devançant la liste de Jordan Bardella avec 20,47% et Yannick Jadot avec 17,83%.

11:45 - Barr : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Barr mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,3%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 249 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,16% et d'une population étrangère de 7,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Barr mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,44% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Barr : retour sur la participation aux dernières élections européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Barr, 68,43% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières années, les 7 341 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 465 inscrits sur les listes électorales à Barr, 48,48% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 58,51% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election à Barr : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Barr ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,29% au premier tour. Au deuxième tour, 59,07% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 4 805 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,78% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,39% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.