Résultat des européennes à Ottrott : l'élection 2024 en direct

18:26 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Ottrott avant les européennes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très instructif. Si dans toute la France, les sondages annoncent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 31% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ottrott lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,15%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,35%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,17% contre 57,83%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,72% au premier tour, contre 29,91% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune d'Ottrott, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Ottrott Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Avec un score de 21,36%, Bardella avait été battu au cours des européennes à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 28,43%.

11:45 - Les données démographiques d'Ottrott révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Ottrott comme dans toute la France. Avec une population de 1 555 habitants répartis dans 824 logements, cette commune présente une densité de 53 hab par km². Avec 121 entreprises, Ottrott offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,72 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 45,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 36,54% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 926,41 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Ottrott participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - À Ottrott, quelle abstention aux précédentes européennes ? L'étude des derniers scrutins européens permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Pendant les élections européennes 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 54,79% des inscrits sur les listes électorales d'Ottrott (Bas-Rhin), contre une participation de 46,83% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas d'Ottrott À Ottrott, le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. L'inflation, combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre entre la Palestine et Israël sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens d'Ottrott . A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,62% dans la ville. Le taux d'abstention était de 22,62% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,93% au premier tour et seulement 51,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ottrott ?