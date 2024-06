Résultat des européennes à Bavinchove : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Bavinchove, que vont décider les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 12,53% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 2,82% à Bavinchove, contre 24,58% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - La liste RN favorite à Bavinchove pour les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà forte à Bavinchove entre Jordan Bardella en 2019 (31,92%) et Marine Le Pen en 2022 (37,29% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle l'emportait avec 37,29% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 31,02% et 13,37% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, elle finissait aussi première avec 54,29% contre 45,71%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 20% des voix sur place, contre 36,00% pour le binôme Les Républicains. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 60,95%, contre 39,05% pour le binôme Nupes.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Bavinchove en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. 31,92% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 24,58% et Yannick Jadot à 9,32%. Le RN avait dominé le scrutin avec pas moins de 113 votants de Bavinchove.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bavinchove aux élections européennes Dans la commune de Bavinchove, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Dans la localité, 20,37% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 22,57% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 389 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,22%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,46%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bavinchove mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,56% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Bavinchove : retour sur l'abstention aux dernières européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Bavinchove, 65,19% des votants n'avaient pas participé. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 49,02% des électeurs de Bavinchove (Nord) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 52,13% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Bavinchove : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Bavinchove. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,62% au premier tour et seulement 54,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bavinchove ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 22,63% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,85% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.