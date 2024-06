Résultat des européennes à Bayard-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 9,15% des bulletins dans la localité. Un score à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 1,6% à Bayard-sur-Marne, contre 8,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 8,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 7,14% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Bayard-sur-Marne ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très observé. La liste RN pourrait se stabiliser à 60% à Bayard-sur-Marne si la dynamique décrite par les sondages sur la France entière se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

15:02 - Les votants de Bayard-sur-Marne plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Bayard-sur-Marne. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 55,36% au premier tour avant un formidable 68,12% au second, lui promettant d'être tout en haut du paysage local (Bayard-sur-Marne ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 58,01% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 16,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,17%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 76,3%, devant Emmanuel Macron à 23,7%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Bayard-sur-Marne Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? 51,52% des votes étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 8,56% et Nicolas Dupont-Aignan à 7,31%. Le mouvement nationaliste avait attiré ainsi 289 habitants de Bayard-sur-Marne passés par les urnes.

11:45 - Démographie et politique à Bayard-sur-Marne, un lien étroit Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bayard-sur-Marne, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 643 logements pour 1 277 habitants, la densité de la ville est de 88 hab/km². Avec 45 entreprises, Bayard-sur-Marne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 13,22 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,68 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,4% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 49,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 361,52 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bayard-sur-Marne s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - Bayard-sur-Marne : la mobilisation des électeurs aux européennes L'observation des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2019, au moment des européennes, 590 personnes aptes à voter à Bayard-sur-Marne avaient pris part au scrutin (soit 54,18%). La participation était de 41,29% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Bayard-sur-Marne, 67,77% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes commencent à Bayard-sur-Marne : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Bayard-sur-Marne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 26,35% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,58% au deuxième tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,37% au premier tour. Au second tour, 58,21% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bayard-sur-Marne pour les européennes ? Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?