Résultat des européennes à Bayenghem-lès-Éperlecques : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Bayenghem-lès-Éperlecques ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,03% des voix dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait obtenu 2,89% à Bayenghem-lès-Éperlecques, contre 15,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Bayenghem-lès-Éperlecques ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bayenghem-lès-Éperlecques semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Bayenghem-lès-Éperlecques. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 36,62% au 1er round et surtout 57,70% au second, lui assurant d'être tout en haut du paysage local (Bayenghem-lès-Éperlecques n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,97% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,94%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,76%, devant Emmanuel Macron à 40,24%.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Bayenghem-lès-Éperlecques, à 40,96%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 15,18% et Yannick Jadot à 8,43%.

11:45 - Les enjeux locaux de Bayenghem-lès-Éperlecques : tour d'horizon démographique Comment la population de Bayenghem-lès-Éperlecques peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,9%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (84,55%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,3%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 369 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,79%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,58%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bayenghem-lès-Éperlecques mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,13% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Bayenghem-lès-Éperlecques Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Bayenghem-lès-Éperlecques, 61,33% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 40,76% dans la commune de Bayenghem-lès-Éperlecques. L'abstention était de 56,23% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Bayenghem-lès-Éperlecques L'un des facteurs décisifs des européennes 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Bayenghem-lès-Éperlecques. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique sont par exemple en mesure de ramener les habitants de Bayenghem-lès-Éperlecques dans les bureaux de vote. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 767 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 83,18% étaient allés voter. La participation était de 81,36% au premier tour, c'est-à-dire 624 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,2% au premier tour. Au second tour, 47,87% des citoyens ont exercé leur droit de vote.