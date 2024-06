En direct

19:35 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Houlle ? Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 10,54% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 3,89% à Houlle, contre 14,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Houlle ? Les sondeurs dessinent une liste RN à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 47% à Houlle, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les projections les plus simplistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle l'emportait avec 38,14% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,7% et 14,26% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Emmanuel Macron avec 56,79% contre 43,21%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 20,86% des suffrages sur place, contre 48,39% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (66,52%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Houlle Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 37,76% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 14,87% et Yannick Jadot à 9,38%.

11:45 - Les données démographiques de Houlle révèlent les tendances électorales Dans les rues de Houlle, les élections sont en cours. Dotée de 557 logements pour 1 147 habitants, la densité de la ville est de 166 habitants par km². Ses 49 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (77,56 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 29,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 653,29 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Houlle, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Participation aux élections européennes à Houlle : facteurs et implications Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 60,31% des personnes aptes à participer à une élection à Houlle avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 51,57% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Houlle : l'abstention au cœur des préoccupations À Houlle, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères importants de ces élections européennes. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,91% des votants de la ville, contre un taux de participation de 81,19% au second tour, ce qui représentait 643 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?