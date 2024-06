En direct

19:06 - À Bayonne, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 9,83% à Bayonne, contre 24,9% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bayonne, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,72% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,35% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,7% pour Yannick Jadot, 2,61% pour Fabien Roussel et 2,61% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Bayonne avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bayonne semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Renaissance à Bayonne ? Bayonne avait accordé à Marine Le Pen 15,78% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du RN avec 27,26% et 24,35% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,62% contre 66,38%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,99%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 31,06% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Bayonne était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,9% des suffrages exprimés, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,71% et Jordan Bardella avec 15,67%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Bayonne : ce qu'il faut retenir Quel impact auront les électeurs de Bayonne sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 2269 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,82%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2170,93 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 16 196 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (23,8%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bayonne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,9% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Bayonne La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Comment votent d'habitude les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 14 873 inscrits sur les listes électorales de Bayonne avaient participé au vote (soit 47,41%), à comparer avec un taux de participation de 41,42% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Bayonne ? À Bayonne, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,09% au premier tour et seulement 45,76% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Bayonne ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 34 143 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 69,88% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 73,64% au premier tour, c'est-à-dire 25 143 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.