En direct

19:09 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Tarnos ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 7,1% à Tarnos, contre 19,28% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Tarnos, le binôme Nupes avait en effet obtenu 51,46% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Tarnos avant les européennes Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Les sondages d'opinion prévoient une liste Bardella à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait l'amener à 27% à Tarnos, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Tarnos n'est pas la France et on note que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus expéditives.

15:02 - Les électeurs de Tarnos penchaient pour Macron à la présidentielle Tarnos avait opté pour Marine Le Pen à 19,17% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 24,45% et 22,27% des votes. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 59,82% contre 40,18% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des législatives, Tarnos, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 51,46%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 13,1%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. La liste Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 19,28%, contre 17,23% pour le RN.

11:45 - Tarnos : démographie et socio-économie impactent les européennes Les données démographiques et socio-économiques de Tarnos mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,85% de 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une automobile (84,02%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 371 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,65%) et le nombre de résidences HLM (12,85% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Tarnos mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,05% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Tarnos : un aperçu détaillé Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,33% au sein de Tarnos. Le taux de participation était de 41,4% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Tarnos L'une des grandes inconnues des élections européennes sera incontestablement l'abstention à Tarnos. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 326 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,24% étaient restés chez eux. L'abstention était de 26,43% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,2% au premier tour. Au deuxième tour, 48,61% des votants ne se sont pas déplacés. L'inflation, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Tarnos.