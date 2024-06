Résultat des européennes à Bazoges-en-Pareds : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants de Bazoges-en-Pareds penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bazoges-en-Pareds lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,35%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,08%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 47,14% contre 52,86%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,1% au premier tour, contre 38,69% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Bazoges-en-Pareds, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Bazoges-en-Pareds Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 88 habitants de Bazoges-en-Pareds passés par les bureaux de vote avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait glané 25,21% des voix contre Nathalie Loiseau à 23,5% et François-Xavier Bellamy à 14,04%.

11:45 - Bazoges-en-Pareds : démographie, élections et stratégies politiques À Bazoges-en-Pareds, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 34 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,36%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (25,81%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 410 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,75%) et le nombre de résidences HLM (3,93% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Bazoges-en-Pareds mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,89% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Bazoges-en-Pareds : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 54,2% au niveau de Bazoges-en-Pareds, contre une abstention de 63,31% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Bazoges-en-Pareds, 74,94% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Bazoges-en-Pareds ? Le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 à Bazoges-en-Pareds. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,44% au premier tour. Au second tour, 60,04% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 25,89% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,33% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.