En direct

19:25 - À Mouilleron-Saint-Germain, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,93% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,48% à Mouilleron-Saint-Germain, contre 23,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Le RN favori à Mouilleron-Saint-Germain pour les européennes ? À Mouilleron-Saint-Germain, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,36% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,16% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce qu'annoncent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Mouilleron-Saint-Germain ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Mouilleron-Saint-Germain lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,05%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,16%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,74% contre 63,26%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,6% au premier tour, contre 42,02% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était placée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Mouilleron-Saint-Germain, avec 27,36% des votes, soit 165 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 23,22% et la liste François-Xavier Bellamy avec 11,94%.

11:45 - Mouilleron-Saint-Germain : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Mouilleron-Saint-Germain, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 10,49% d'agriculteurs pour 1 770 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 86 entreprises, Mouilleron-Saint-Germain offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,02 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 48,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1132,31 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mouilleron-Saint-Germain, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Mouilleron-Saint-Germain : ce qu'il faut savoir La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Mouilleron-Saint-Germain, 63,3% des électeurs avaient voté. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins européens passés. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,47% des inscrits sur les listes électorales de Mouilleron-Saint-Germain (Vendée). La participation était de 42,3% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Mouilleron-Saint-Germain ? À Mouilleron-Saint-Germain, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indiscutablement la participation. Les habitants des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 249 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,14% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,59% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.