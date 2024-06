Résultat des européennes à Beaucamps-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Beaucamps-le-Vieux façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Beaucamps-le-Vieux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 18,11% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 30,58% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (66,98%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 549 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,66%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,93%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beaucamps-le-Vieux mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 54,18% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.