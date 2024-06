En direct

19:13 - Sur quel candidat vont converger les 19,53% de la Nupes à Beaucourt ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 5,24% à Beaucourt, contre 15,96% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Beaucourt, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,53% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Beaucourt, entre les 15,96% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Beaucourt ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces européennes. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Beaucourt. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi prédire plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Beaucourt plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La commune de Beaucourt avait offert un net avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022. La cheffe de l'ancien FN finissait avec 31,42% au 1er tour. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 54,09%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 22,56% des suffrages sur place, contre 36,99% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 63,50%.

12:45 - 30,57% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Beaucourt Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Beaucourt, avec 30,57%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,96% et François-Xavier Bellamy à 11,51%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Beaucourt et leurs implications électorales La démographie et le contexte socio-économique de Beaucourt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 45,29% de population active et une densité de population de 1028 hab/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 17,17% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 046 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 703 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 5,14% et d'une population immigrée de 9,47% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Beaucourt mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,51% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Beaucourt ? L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 1 733 électeurs de Beaucourt avaient participé au vote (soit 47,89%). Le taux de participation était de 40,68% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Beaucourt : scrutin en cours Le niveau d'abstention sera l'un des facteurs clés de ces élections européennes à Beaucourt. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du quotidien sont de nature à impacter la participation à Beaucourt (90500). Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 31,76% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,27% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.