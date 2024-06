Résultat des européennes à Beaufort : l'élection 2024 en direct

Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très commenté. On note que Beaufort fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 43,21% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 43,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Beaufort. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 37,70% au premier round et surtout 57,61% au 2e. Le RN devançait les prétendants estampillés Ensemble ! Avec 32,79% et Les Républicains avec 11,75% au premier tour puis encore Ensemble ! (42,39%) au second (Beaufort ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,78% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 7,39%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 63,46%, devant Emmanuel Macron à 36,54%.

Beaufort : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et la situation socio-économique de Beaufort contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,95% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,46%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 377 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,27%) et le nombre de résidences HLM (0,47% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Beaufort mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,97% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.