Résultat des européennes à Beaufort-Orbagna : l'élection 2024 en direct

19:32 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Beaufort-Orbagna pour ces européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,05% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,43% à Beaufort-Orbagna, contre 16,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - À Beaufort-Orbagna, une liste RN favorite ? Le score en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette européenne. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Beaufort-Orbagna. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Beaufort-Orbagna ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Beaufort-Orbagna. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 32,59% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche (Beaufort-Orbagna n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même fait une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 30,46% au premier tour et 54,82% au deuxième dans la ville.

12:45 - En 2019, des européennes aux résultats très nets Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le mouvement glanait 29,6% des suffrages, soit 127 voix, face à Nathalie Loiseau à 16,78% et Yannick Jadot à 13,29%.

11:45 - Comment la composition démographique de Beaufort-Orbagna façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Beaufort-Orbagna, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 85 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,69%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 507 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,66%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beaufort-Orbagna mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,77% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Beaufort-Orbagna Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,37% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 51,69% au sein de Beaufort-Orbagna. Le taux d'abstention était de 55,69% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Beaufort-Orbagna À Beaufort-Orbagna, l'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter la participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,1% au premier tour et seulement 41,9% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 035 personnes en âge de voter dans la commune, 77,58% étaient allées voter. Le taux de participation était de 75,56% au second tour, ce qui représentait 782 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.