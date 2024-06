Résultat des européennes à Beaumont : l'élection 2024 en direct

11:45 - Beaumont : démographie et socio-économie impactent les européennes

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beaumont, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 27,93% de cadres supérieurs pour 3 063 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 162 entreprises, Beaumont est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 37 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 14,29 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Beaumont accueille une communauté diversifiée, avec ses 555 résidents étrangers, soit 18,23% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,3%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2606,86 euros par mois. Beaumont incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.