Résultat des européennes à Présilly : l'élection 2024 en direct

18:27 - Jusqu'où peut aller le RN à Présilly lors des européennes ? Le nombre de bulletins du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Quand on analyse la progression du RN prédite par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever à environ 25% à Présilly. Une estimation qui semble coller avec les électeurs déjà grappillés par la formation politique dans la commune entre les européennes 2019 (15,82%) et Marine Le Pen en 2022 (20,77% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 5 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Les votants de Présilly plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,77% contre 32,42% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 38% contre 62%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 8,05% au premier tour, contre 43,10% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Présilly Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Présilly, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,63% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,14%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 15,82%.

11:45 - Présilly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Présilly, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec un taux de chômage de 9,31% et une densité de population de 89 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 351 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,97% et d'une population immigrée de 15,00% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,93%), témoigne d'une population instruite à Présilly, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières élections européennes à Présilly Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Présilly, 68,33% des électeurs n'avaient pas participé. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 50,23% des votants de Présilly (Haute-Savoie). L'abstention était de 55,11% pour le scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Présilly À Présilly, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans nul doute la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,91% au premier tour et seulement 54,27% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Présilly ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,3% dans la ville. L'abstention était de 20,74% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.