Résultat des européennes à Beaumont-le-Roger : l'élection 2024 en direct

11:45 - Beaumont-le-Roger : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel impact auront les habitants de Beaumont-le-Roger sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 17,91% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,56% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (30,38%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 944 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,79%) et le nombre de résidences HLM (17,71% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Beaumont-le-Roger mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,6% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.