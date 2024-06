Résultat des européennes à Beaupuy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Beaupuy ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Beaupuy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,09% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 7,37% à Beaupuy, contre 17,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Beaupuy ? On remarque que Beaupuy fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,74% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,22% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Beaupuy penchaient pour Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un puissant résultat pour le RN à Beaupuy. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 29,49% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 38,53% au second (Beaupuy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,22% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,03%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,94%, devant Emmanuel Macron à 48,06%.

12:45 - À Beaupuy, Jordan Bardella en tête en 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Beaupuy, avec 30,74%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,28% et Yannick Jadot à 10,76%.

11:45 - Élections européennes à Beaupuy : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Beaupuy comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 775 logements pour 1 648 habitants, la densité de la ville est de 203 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 957 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (89,94 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 34,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 173,95 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, à Beaupuy, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - À Beaupuy, quelle participation aux européennes ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 59,36% des votants de Beaupuy (Lot-et-Garonne), contre un taux de participation de 49,21% en 2014.

09:30 - Les européennes à Beaupuy sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Beaupuy ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,48% au premier tour et seulement 40,59% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Beaupuy ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 16,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 17,88% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.