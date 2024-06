Résultat des européennes à Sainte-Bazeille : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les enseignements de 2022

Se retourner sur le scrutin le plus récent apparait comme une évidence au moment d'une autre élection. Même si ce passif est à utiliser avec des pincettes…Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Sainte-Bazeille. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 31,97% au 1er round avant un formidable 39,56% au deuxième, lui promettant la meilleure place du paysage municipal. Le RN s'était placé devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) (28,11%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 25,66% au premier tour et encore LREM (33,33%) au second (Sainte-Bazeille ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La cheffe du mouvement avait engrangé 29,86% au 1er tour et 51,69% au 2e dans la ville.