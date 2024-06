En direct

19:23 - Quel candidat vont élire les supporters de la gauche à Beaurainville ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,52% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,3% pour Yannick Jadot, 5,31% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,8% à Beaurainville, contre 16,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Beaurainville ? Les sondages prédisent une liste Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 43% à Beaurainville, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Beaurainville n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants de Beaurainville penchaient pour Le Pen il y a deux ans L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La figure du parti d'extrême droite cumulait déjà 35,54% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,38% et 14,41% des voix. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 54,95% contre 45,05%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 23,4% des voix sur place, contre 25,53% pour le binôme Les Républicains. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 50,15%, contre 49,85% pour le binôme LREM.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Beaurainville en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Beaurainville, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, glanant 33,42% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,03% et François-Xavier Bellamy à 9,86%. Ce qui correspond à 271 votes dans la ville.

11:45 - Les enjeux locaux de Beaurainville : tour d'horizon démographique La composition démographique et socio-économique de Beaurainville définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,03%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (65,97%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 884 euros/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,13%) et le nombre de résidences HLM (12,6% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Beaurainville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,96% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Beaurainville Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Beaurainville, 66,15% des électeurs avaient voté. L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 908 électeurs de Beaurainville s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,33%). Le taux de participation était de 48,8% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Beaurainville ? À Beaurainville, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'étendue de la participation. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 610 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,13% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 71,86% au premier tour, ce qui représentait 1 157 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,06% au premier tour et seulement 46,11% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Beaurainville ? Le conflit militaire israélo-palestinien est notamment capable de ramener les citoyens de Beaurainville dans les bureaux de vote.