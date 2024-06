En direct

19:26 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Chambaron sur Morge ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 7,5% à Chambaron sur Morge, contre 19,84% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chambaron sur Morge, le binôme Nupes avait en effet cumulé 39,3% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,5% pour Yannick Jadot, 2,8% pour Fabien Roussel et 2,4% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont trancher les votants de Chambaron sur Morge ? Si on se penche sur la progression du RN pronostiquée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait s'élever à environ 34% à Chambaron sur Morge. Un calcul qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par le mouvement dans la ville entre les européennes 2019 (24,38%) et Marine Le Pen en 2022 (28,53% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Chambaron sur Morge ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Chambaron sur Morge pendant l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 28,53% dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,44% contre 53,56%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 23,7% des suffrages sur place, contre 39,30% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 63,09%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Chambaron sur Morge Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. 24,38% des votes s'étaient portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,84% et Yannick Jadot à 14,84%. Le RN avait réuni ainsi pas moins de 156 électeurs de Chambaron sur Morge.

11:45 - Chambaron sur Morge : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Chambaron sur Morge, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 792 habitants répartis dans 712 logements, cette localité présente une densité de 315 habitants/km². Ses 63 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 501 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,88 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 18,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 53,89% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 666,96 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Chambaron sur Morge, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Chambaron sur Morge : retour sur la participation aux dernières élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Chambaron sur Morge, 63,33% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, 42,6% des personnes habilitées à participer à une élection à Chambaron sur Morge avaient déserté les urnes. L'abstention était de 45,57% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Chambaron sur Morge Ce dimanche, lors des élections européennes à Chambaron sur Morge, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,33% au premier tour et seulement 50,0% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 83,21% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 78,21% au second tour, c'est-à-dire 969 personnes. En proportion, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.