En direct

19:26 - À Beauvoir-sur-Niort, qui vont retenir les électeurs de la Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, avait obtenu 19,51% à Beauvoir-sur-Niort, contre 7,87% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Beauvoir-sur-Niort, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 40,15% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Beauvoir-sur-Niort, un Rassemblement national favori ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très instructif. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Beauvoir-sur-Niort. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Beauvoir-sur-Niort ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,03% contre 31,01% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,63% contre 60,37%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 17,14% au premier tour, contre 40,15% pour le binôme Nupes. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui cumulera le plus de votes, avec 61,23% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 22,79% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,51% et Yannick Jadot à 13,11%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi pas moins de 139 habitants de Beauvoir-sur-Niort passés par les isoloirs.

11:45 - Le poids démographique et économique de Beauvoir-sur-Niort aux européennes Quel portrait faire de Beauvoir-sur-Niort, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 916 logements pour 1 775 habitants, la densité de la ville est de 75 hab/km². Avec 103 entreprises, Beauvoir-sur-Niort est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,64 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,47% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 517,51 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Beauvoir-sur-Niort contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Beauvoir-sur-Niort Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Beauvoir-sur-Niort, 66,04% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'observation des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 46,77% des inscrits sur les listes électorales de Beauvoir-sur-Niort. Le taux d'abstention était de 55,67% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Beauvoir-sur-Niort : quelles perspectives pour les européennes ? Ce dimanche, lors des européennes à Beauvoir-sur-Niort, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 344 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,35% étaient restées chez elles. L'abstention était de 22,62% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?