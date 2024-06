Résultat des européennes à Bégaar : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Bégaar ? L'autre question qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives à Bégaar, le binôme Nupes avait en effet obtenu 39,88% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,14% pour Yannick Jadot, 3,21% pour Fabien Roussel et 3,75% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 9,66% à Bégaar, contre 19,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Bégaar ? Si dans l'Hexagone, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Bégaar ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bégaar avec 25,03% contre 26,37% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 49,4% contre 50,6%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bégaar un mois plus tard, lors des législatives, avec 20,84% au premier tour, contre 39,88% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Bégaar Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? 23,82% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,96% et Manon Aubry à 10,94%. Le mouvement d'extrême droite s'était arrogé le scrutin avec 111 électeurs de Bégaar.

11:45 - Bégaar : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Bégaar, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec 46,45% de population active et une densité de population de 40 habitants/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 8,9% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,68%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 521 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Bégaar mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,61% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Bégaar : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 507 personnes en âge de voter à Bégaar, 44,71% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 57,65% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Bégaar : quel sera le taux d'abstention ? À Bégaar, l'un des critères forts du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau de participation. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 946 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 18,39% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,93% au second tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,62% au premier tour et seulement 48,02% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bégaar ? Le conflit armé entre Israël et la Palestine et son impact sur les prix des matières premières seraient susceptibles d'inciter les habitants de Bégaar (40400) à s'intéresser plus fortement du scrutin.