Résultat des européennes à Belcodène : l'élection 2024 en direct

19:24 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Belcodène ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Raphaël Glucksmann avait obtenu 4,21% à Belcodène, contre 23,42% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections des députés à Belcodène, le binôme Nupes avait en effet glané 24,11% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Belcodène pour les européennes ? Les sondages d'intentions de vote imaginent un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le pousser à 35% à Belcodène, soit 10 points de plus également que ses 25,26% dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Avantage Renaissance à Belcodène ? Belcodène avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,87%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,36% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 47,69% contre 52,31%. Le RN n'a pas plus convaincu à Belcodène par la suite, lors des élections du Parlement, avec 23,21% au premier tour, contre 27,17% pour le binôme La République en Marche. Cette entrée en matière contrastée ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 23,21%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 à Belcodène Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler indispensable au moment du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Belcodène, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 25,26% des votes face à Nathalie Loiseau à 23,42% et Yannick Jadot à 12,89%.

11:45 - Comment la composition démographique de Belcodène façonne les résultats électoraux ? À Belcodène, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Dans la commune, 16,9% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,68% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,7%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 800 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,43%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,87%), témoigne d'une population instruite à Belcodène, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Belcodène : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 58,05% dans la commune de Belcodène. Le taux de participation était de 49,78% il y a 10 ans. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Belcodène À Belcodène, l'un des critères importants du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 82,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,35% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 202 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,12% au premier tour. Au deuxième tour, 51,63% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?