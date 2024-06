En direct

19:16 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Bellac ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 19,37% à Bellac, contre 6,99% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des législatives à Bellac, le binôme Nupes avait en effet glané 25,62% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (8,81% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,89% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,42% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont choisir les votants de Bellac ? À Bellac, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,86% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,91% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Bellac ? Bellac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,91%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 26,42% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 45,53% contre 54,47%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,83% au premier tour, contre 25,62% pour le binôme Nupes. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des européennes à l'époque. L'extrême droite glanait 25,86% des voix, contre Nathalie Loiseau à 19,37% et François-Xavier Bellamy à 9,18%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Bellac : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Bellac comme partout. Avec ses 3 596 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 223 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 517 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (56,21 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 136 résidents étrangers, soit 3,76% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 427 €/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Bellac, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bellac ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. L'analyse des consultations politiques précédentes permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 510 inscrits sur les listes électorales à Bellac, 42,5% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,51% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent à Bellac : la participation en question À Bellac, le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur clé des européennes 2024. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,72% au premier tour et seulement 51,08% au second tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,24% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 28,7% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.