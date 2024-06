Résultat des européennes à Peyrat-de-Bellac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Peyrat-de-Bellac lors des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces élections du Parlement européen au niveau local. À Peyrat-de-Bellac, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 30,04% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,79% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Peyrat-de-Bellac ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Peyrat-de-Bellac à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,79% des voix au 1er round. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est aussi elle qui avait le plus convaincu avec 51,02%, devant Emmanuel Macron à 48,98%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 20,9% des voix sur place, contre 33,26% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,49%).

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 à Peyrat-de-Bellac Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Peyrat-de-Bellac, avec 30,04%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,76% et Manon Aubry à 10,09%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Peyrat-de-Bellac : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Peyrat-de-Bellac, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 21% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,77% sont des personnes âgées. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,73%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,33%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,66%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Peyrat-de-Bellac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,76% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - À Peyrat-de-Bellac, quelle abstention aux précédentes européennes ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, parmi les 511 inscrits sur les listes électorales à Peyrat-de-Bellac, 41,87% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 41,18% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,37% ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Peyrat-de-Bellac, 53,72% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Peyrat-de-Bellac À Peyrat-de-Bellac, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,51% au premier tour et seulement 54,62% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Peyrat-de-Bellac ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 876 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,54% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 78,08% au premier tour, c'est-à-dire 684 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.