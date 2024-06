Résultat des européennes à Bellegarde : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les 10,27% de la coalition de gauche font envie Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 3,82% à Bellegarde, contre 18,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bellegarde, le binôme Nupes avait en effet enregistré 10,27% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Bellegarde, entre les 18,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,74% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Bellegarde lors des européennes ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Bellegarde. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 41% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Bellegarde. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 32,42% au 1er tour avant un formidable 51,79% au deuxième, lui assurant le plus haut niveau du paysage municipal. Le RN avait battu les candidats étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 23,74% et Les Républicains avec 21,23% au premier tour puis encore LREM avec 48,21% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,82% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,42%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,47%, devant Emmanuel Macron à 46,53%.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Bellegarde, à 31,01%, soit 138 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 18,88% et François-Xavier Bellamy à 11,46%.

11:45 - Élections européennes à Bellegarde : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Bellegarde, les élections sont en cours. Avec ses 1 435 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 109 entreprises, Bellegarde se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (64,44 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 32,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 741,16 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, à Bellegarde, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections européennes à Bellegarde Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, sur les 478 inscrits sur les listes électorales à Bellegarde, 50,41% étaient restés chez eux, contre une abstention de 52,17% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Bellegarde : scrutin en cours L'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Bellegarde. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont par exemple en mesure d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Bellegarde. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 72,68% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 70,12% au premier tour, c'est-à-dire 664 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.