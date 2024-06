Résultat des européennes à Quiers-sur-Bézonde : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,57% des suffrages dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,23% pour Yannick Jadot, 1,13% pour Fabien Roussel et 1,69% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 3,53% à Quiers-sur-Bezonde, contre 22,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Quiers-sur-Bezonde avant les européennes Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 39% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Quiers-sur-Bezonde. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 28,31% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket La République en Marche sur l'unique circonscription de la zone. Lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,65% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,65% et Jean-Luc Mélenchon avec 10,83%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 51,98% devant Marine Le Pen (48,02%).

12:45 - Que retenir des européennes à Quiers-sur-Bezonde en 2019 ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Quiers-sur-Bezonde, à 29,58%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 22,3% et François-Xavier Bellamy à 12,36%.

11:45 - Élections européennes à Quiers-sur-Bezonde : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Quiers-sur-Bezonde, le scrutin est en cours. Avec ses 1 146 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 689 foyers fiscaux. Dans la localité, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,08 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 39,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 22,49 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. En résumé, à Quiers-sur-Bezonde, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Quiers-sur-Bezonde : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 56,65% dans la commune de Quiers-sur-Bezonde, contre une participation de 50,61% il y a dix ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Quiers-sur-Bezonde : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs essentiels de ces européennes à Quiers-sur-Bezonde. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique seraient notamment capables d'inciter les habitants de Quiers-sur-Bezonde (45270) à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,33% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 18,26% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,75% au premier tour. Au second tour, 44,42% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Quiers-sur-Bezonde ?