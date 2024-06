Résultat des européennes à Bellême : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - À Bellême, qui vont plebisciter les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 2,56% à Bellême, contre 22,29% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Bellême, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,7% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella augurent un score élevé à Bellême Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si en France, les sondages d'opinion calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Bellême Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bellême avec 24,78% contre 34,93% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,7% contre 60,3%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 18,48% au premier tour, contre 31,91% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de suffrages, avec 67,63% sur la seule circonscription couvrant Bellême.

12:45 - 23,08% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Bellême Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bellême, avec 23,08%, soit 117 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,29% et François-Xavier Bellamy à 15,58%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bellême Devant le bureau de vote de Bellême, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 456 habitants répartis dans 893 logements, cette localité présente une densité de 915 habitants par km². Ses 198 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 22 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 41,44 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 63,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 958,68 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Bellême, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Bellême : les chiffres clés Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. L'analyse des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 537 inscrits sur les listes électorales à Bellême, 54,57% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 48,95% il y a 10 ans.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Bellême L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Bellême. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Bellême . Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 73,6% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 70,46% au premier tour, c'est-à-dire 706 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.