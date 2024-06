Résultat des européennes à Belleville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Belleville pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Belleville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,09% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 7,74% à Belleville, contre 16,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 16,83% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,25% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,09% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Belleville avant les européennes Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 à l'échelle locale. Jordan Bardella pourrait s'afficher à 40% à Belleville si la dynamique anticipée par les instituts de sondages à l'échelle nationale s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité de 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Les électeurs de Belleville plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Belleville. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 31,36% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 57,14% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,8% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,51%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,73%, devant Emmanuel Macron à 46,27%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Belleville, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 29,98% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,83% et Yannick Jadot à 10,64%. Ce sont alors 155 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Comment la composition démographique de Belleville façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Belleville définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,14% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 49,23% de population active et une densité de population de 139 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,49%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 501 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,18%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Belleville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,3% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Belleville Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Au moment des européennes 2019, 52,81% des personnes en âge de voter à Belleville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 37,44% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Election à Belleville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Belleville, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement la participation. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,69% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 78,68% au second tour, c'est-à-dire 871 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?