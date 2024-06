En direct

19:14 - À Dieulouard, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,8% à Dieulouard, contre 15,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Dieulouard, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,29% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Dieulouard avant les européennes A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes 2024 sera très commenté. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Dieulouard. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi prédire 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Dieulouard ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Dieulouard. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 34,22% au premier round avant un formidable 53,40% au second, le portant tout en haut à l'échelle communale sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,8% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,5%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,92%, devant Emmanuel Macron à 43,08%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Dieulouard Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Dieulouard, à 35,4%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 15,09% et Yannick Jadot à 8,7%.

11:45 - Élections à Dieulouard : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Dieulouard, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 4 658 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 199 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,14 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 131 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 4,86%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 602 euros par an, la commune ambitionne plus de prospérité. Ainsi, Dieulouard incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes à Dieulouard : l'impact de la participation Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Dieulouard, 77,52% des électeurs avaient voté. Au cours des élections précédentes, les 4 697 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des européennes 2019, 46,84% des personnes en capacité de participer à une élection à Dieulouard s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 37,06% en 2014.

09:30 - Les européennes à Dieulouard sont lancées L'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Dieulouard. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 70,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,36% au second tour, ce qui représentait 2 545 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,3% au premier tour et seulement 40,98% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Dieulouard .