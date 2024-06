Résultat des européennes à Bellinghem : l'élection 2024 en direct

Le résultat obtenu par le RN sera l'observation majeure pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bellinghem semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

L'élection du président de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Bellinghem. Elle écrasait le match avec 35,87% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,42% et 14,75% des voix. Au second tour, elle avait aussi battu Macron avec 53,97% contre 46,03%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25,5% des suffrages sur place, contre 25,94% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,95%).

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Bellinghem

Quelle influence les habitants de Bellinghem exercent-ils sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,7% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (92,34%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 471 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) et le nombre de résidences HLM (5,21% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Bellinghem mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,0% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.