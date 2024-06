En direct

19:35 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes à Hallines ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 13,79% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,68% à Hallines, contre 14,58% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Hallines lors des européennes ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Hallines. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi l'amener à près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un très bon résultat pour le RN à Hallines. Ce dernier avait fini en tête dans la commune avec 33,48% au 1er round et surtout 51,27% au deuxième (Hallines n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,94% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,98%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,82%, devant Emmanuel Macron à 40,18%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Hallines Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 38,07% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,58% et Manon Aubry à 8,52%. Le mouvement nationaliste avait séduit ainsi 201 habitants d'Hallines passés par les isoloirs.

11:45 - Élections européennes à Hallines : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire d'Hallines, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 207 habitants répartis dans 536 logements, cette localité présente une densité de 212 habitants/km². L'existence de 48 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 16,93 % des résidents sont des enfants, et 7,18 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,2% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 38,57% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 718,66 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Hallines, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Hallines Au fil des dernières années, les 1 221 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 57,94% des personnes en âge de voter à Hallines avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,35% lors du scrutin de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Abstention à Hallines : quelles perspectives pour les européennes ? À Hallines, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 967 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,04% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 76,73% au premier tour, ce qui représentait 742 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,64% au premier tour. Au second tour, 48,14% des votants se sont déplacés. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?