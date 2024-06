En direct

19:22 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Belloy-en-France ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 20% des voix dans la commune. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,13% pour Yannick Jadot, 2,09% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,11% à Belloy-en-France, contre 17,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Belloy-en-France avant les européennes ? Si dans l'Hexagone, les sondeurs calculent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Belloy-en-France L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle engrangeait 30,96% au 1er round contre 24,6% pour Emmanuel Macron et 19,75% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,79% contre 50,21%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 28,03% des votes sur place, contre 29,34% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,23%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Belloy-en-France, avec 28,48% des voix exprimées, soit 180 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,56% suivie par Yannick Jadot avec 10,44%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Belloy-en-France : ce qu'il faut savoir La démographie et la situation socio-économique de Belloy-en-France contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,38% et une densité de population de 228 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (90,94%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 618 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,53%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Belloy-en-France mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,07% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Participation aux européennes à Belloy-en-France : un aperçu détaillé Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,96% dans la commune de Belloy-en-France. Le taux d'abstention était de 57,38% il y a dix ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Belloy-en-France L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'étendue de la participation à Belloy-en-France. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,09% au premier tour. Au deuxième tour, 58,43% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,6% dans la commune. L'abstention était de 21,65% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.