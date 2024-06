En direct

19:13 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Viarmes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 4,46% à Viarmes, contre 21,18% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Viarmes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,9% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Viarmes ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections. Si dans toute la France, les sondeurs calculent une progression moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 36% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage RN à Viarmes ? Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste du pays à Viarmes au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 28,14% des voix dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,29% contre 52,71%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 27,7% des suffrages sur place, contre 27,86% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,09%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Viarmes, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, récoltant 26,98% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,18% et Yannick Jadot à 14,68%. Ce qui correspond à 544 votes dans la localité.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Viarmes A mi-chemin des européennes, Viarmes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 5 386 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 430 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 544 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,44 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 270 personnes (5,13%) apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,82%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2811,13 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, Viarmes incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Viarmes Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Viarmes, 69,93% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 45,89% des votants de Viarmes (Val-d'Oise), contre un taux d'abstention de 51,47% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Viarmes : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des clés des élections européennes sera immanquablement la participation à Viarmes. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Viarmes. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,42% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 72,53% au deuxième tour, ce qui représentait 2 920 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,31% au premier tour et seulement 44,89% au second tour.