Résultat des européennes à Belmont-de-la-Loire : l'élection 2024 en direct

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Belmont-de-la-Loire ?

Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Les instituts de sondage annoncent une liste Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 37% à Belmont-de-la-Loire, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Belmont-de-la-Loire n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.