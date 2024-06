Résultat des européennes à Belpech : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Belpech ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 21,9% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,82% à Belpech, contre 17,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (7,77% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,98% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,46% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Belpech avant les européennes ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Belpech semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les habitants de Belpech plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un précédent clé au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à Belpech. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 35,04% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 58,50% au deuxième (Belpech n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 33,41% au premier tour et 58,07% au 2e dans la ville.

12:45 - 34,85% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Belpech Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Belpech, avec 34,85% des suffrages (184 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,23% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,98%.

11:45 - Démographie et politique à Belpech, un lien étroit La démographie et le profil socio-économique de Belpech contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 33,61% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux d'agriculteurs, qui représente 11,5%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,26%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,56%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Belpech mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,59% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Belpech ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Durant les dernières européennes, le taux d'abstention atteignait 42,49% des électeurs de Belpech (Aude). Le taux d'abstention était de 45,59% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Belpech À Belpech, l'une des clés de ces européennes sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,94% au premier tour et seulement 48,7% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Belpech ? Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,64% dans la commune. La participation était de 77,73% au deuxième tour, soit 834 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.