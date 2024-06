En direct

19:15 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Benet ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Glucksmann avait atteint 8,23% à Benet, contre 24,69% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Benet, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,07% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Benet, entre les 24,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,38% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella regardés de près à Benet Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà puissante à Benet entre Jordan Bardella en 2019 (18,41%) et Marine Le Pen en 2022 (22,12% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Benet ? Benet avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,12%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 32,52% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,28% contre 62,72%. Le RN n'a pas plus convaincu à Benet un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,17% au premier tour, contre 39,38% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Benet en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Benet lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 24,69% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 18,41% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,06%.

11:45 - Benet : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les électeurs de Benet peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,5%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (78,48%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,26%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 560 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,35%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (6,79%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Benet mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,32% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Benet : un aperçu détaillé Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. En 2019, pendant les européennes, le taux d'abstention atteignait 46,2% des inscrits sur les listes électorales de Benet (Vendée). L'abstention était de 52,53% en 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Benet L'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention à Benet. L'inflation qui plombe les finances des ménages serait notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Benet (85490). Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 127 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,73% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,33% au premier tour, soit 2 418 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,86% au premier tour et seulement 47,35% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Benet ?